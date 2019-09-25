СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-25T11:03:47+03:00

После выхода из тюрьмы хабаровчанин награбил еще на четыре года колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Хабаровске осудили грабителя, который «практиковался» на уличных нападениях. Его жертвами преимущественно были одинокие женщины, которые в силу возраста и комплекции не могли сопротивляться ему. Выждав удобный момент, злоумышленник внезапно нападал на прохожих, срывал с их шеи драгоценности и скрывался.

- Из материалов дела следует, что фигурант орудовал на территории Железнодорожного района. На «дело» злоумышленник отправлялся вечером. Потом с добычей он шел на Центральный рынок и продавал украшения. Ущерб от его действий оценили в 140 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Отметим, что осужденный в 2018 году вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений. Суд учел это обстоятельство и приговорил злоумышленника к четырем годам лишения свободы. Наказание фигурант будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU