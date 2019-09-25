В Амуре на севере Хабаровского края нашли браконьерскую сеть

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-25T12:29:59+03:00

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В Николаевском -на- Амуре районе возбудили уголовное дело из-за обнаруженной браконьерской сети. По предварительной информации, орудие лова незаконно было установлено близ села Маго. Данное обстоятельство правоохранители никак не могли обойти вниманием, потому что это прямое нарушение действующего законодательства.

- По итогу проверки об инциденте сообщили в органы предварительного расследования. Позже по факту случившегося возбудили уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов с применением способов массового истребления рыбы на миграционных путях к местам нереста, - прокомментировали в пресс- службе Николаевской -на- Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры.

На сегодняшний день стражи порядка проводят предварительное расследование. По итогу разбирательств будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU