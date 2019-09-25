2019-09-25T12:27:51+03:00
Спорт

В Биробиджан приехали шесть именитых олимпийских чемпионов

Спортсмены старшего поколения на личном примере показывают, что спорт - это хорошо
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджан приехали шесть именитых олимпийских чемпионов ФОТО: аккаунт «Россоюзспорт и Герои Отечества»В Биробиджан приехали шесть именитых олимпийских чемпионов ФОТО: аккаунт «Россоюзспорт и Герои Отечества»
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В Биробиджан приехали сразу шесть олимпийских чемпионов. Среди визитеров такие именитые спортсмены, как Анна Алешина - призер Олимпийских игр по академической гребле, вице-президент Российского Союза спортсменов, заслуженный мастер спорта, Ирина Макогонова - Олимпийская чемпионка по волейболу, заслуженный мастер спорта. Также в составе делегации Галина Куклева - Олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта, Антонина Зеликович - трёхкратный призёр Олимпийских игр по академической гребле, заслуженный мастер спорта, Ирина Сумникова - Олимпийская чемпионка по баскетболу, заслуженный мастер спорта и Александр Краснов - Олимпийский чемпион по велоспорту, заслуженный мастер спорта.

В рамках встречи олимпийцы встретились с тренерами и молодыми спортсменами областной столицы. Подобные мероприятия проводят с целью продвижения спорта, здорового образа жизни. На личном примере именитые спортсмены показывают, что спорт - это хорошо.

Также олимпийцы встретились со студентами Приамурского госуниверситета имени Шолом-Алейхема в Биробиджане. Об этом говорится в сообщении «Россоюзспорт и Герои Отечества» в социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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