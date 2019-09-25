«Россельхозбанк» обновил мобильный банк для бизнеса

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-25T11:02:43+03:00

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АО «Россельхозбанк» расширил возможности мобильного приложения для клиентов малого и среднего бизнеса, разработанного совместно с R-Style Softlab – ведущим российским разработчиком и интегратором ПО для финансовой сферы.

Пользователям приложения «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» доступен широкий спектр операций по управлению своими счетами: создание платежей (в том числе бюджетных и ЖКХ), также с возможностью создания платежей по фотографии счета, создание иных платежных документов, отправка реквизитов счета и выставление счета контрагентам, совершение конверсионных операций, размещение денежных средств в депозиты и открытие нового счета , формирование выписок по счетам с возможностью отправки на свой email, просмотр информации о состоянии счета (включая информацию об остатках и наличии ограничительных мер), дистанционный заказ услуг (справки, чековые книжки, заказ наличных и другое). Подтверждение операций в мобильном банке осуществляется с помощью одноразового пароля, генерируемого с применением механизма макирования транзакций. Кроме того, в мобильном банке пользователи могут получить информацию о банке: расположение отделений и банкоматов, курсы валют, новости финансового рынка.

- Выпущенное в прошлом году мобильное приложение «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» получило широкое распространение среди наших клиентов. На сегодняшний день более 27 тысяч клиентов банка используют данный сервис. Совместно с компанией R-Style Softlab мы усовершенствовали интерфейс и расширили возможности приложения. Теперь весь основной функционал интернет-банкинга доступен пользователям «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» в любой точке мира. Наличие удобного информационного канала для обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является приоритетной задачей банка, - заявил директор Департамента информационных технологий АО «Россельхозбанк» Николай Ульянов.

- Созданное нами мобильное решение на базе InterBank RS позволит «Россельхозбанку» предоставлять удобный современный инструмент дистанционного обслуживания представителям бизнеса. Обновленное мобильное приложение банка теперь находится на уровне лучших сервисов других банков, а в отдельных функциях и характеристиках имеет преимущества перед ними, - отметил Лев Френкель, генеральный директор R-Style Softlab. - Использование многими клиентами банка только мобильного канала ДБО подтверждает актуальность современной концепции mobile only.

ИСТОЧНИК KP.RU