Матч "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" проходит в краевом центре

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-25T13:51:53+03:00

На игру с хабаровским клубом грозненцы прибыли всем составом

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Тренерский состав ФК "Ска-Хабаровск" огласил состав хабаровской команды. С первых минут игру начали: Обухов – Шляков, Зайцев, Суслов, Мищенко, Гаджимурадов, Кацаев, Никифоров, Оанча, Камилов, Кузьмичев.

На скамейке запасных: Кырнац, Соромытько, Эльмуразаев, Брагин, Сато, Малеев, Базелюк, Асани, Матвийчук, Трифонов, Труфанов.

На игру против «СКА-Хабаровск» прибыли все футболисты «Ахмата». Как сообщает официальный сайт грозненского клуба, полузащитник Антон Швец также принимает участие в матче – на кубок страны не распространяется дисквалификация в чемпионате.

ИСТОЧНИК KP.RU