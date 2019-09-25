Первый тайм матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" закончился с нулевым счетом
По-настоящему острых моментов было очень мало, хотя обе команды старались
Первый тайм матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" закончился с нулевым счетомФото: Петр САМСОНОВ
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Первый тайм матча хабаровчан и грозненцев закончился со счетом 0:0. Не размочили, хотя обе команды показали неплохую, достаточно живую игру. Острых моментов было крайне мало.
В конце первого тайма за грубую игру заработал желтую карточку футболист "СКА-Хабаровск" Гаджимурадов. Кстати, в его активе хватает предупреждений от судей.
Ждем второго тайма, в котором, надеемся, откроется счет.
ИСТОЧНИК KP.RU