СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-25T12:55:16+03:00

Первый тайм матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" закончился с нулевым счетом Фото: Петр САМСОНОВ

По-настоящему острых моментов было очень мало, хотя обе команды старались

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Первый тайм матча хабаровчан и грозненцев закончился со счетом 0:0. Не размочили, хотя обе команды показали неплохую, достаточно живую игру. Острых моментов было крайне мало.

В конце первого тайма за грубую игру заработал желтую карточку футболист "СКА-Хабаровск" Гаджимурадов. Кстати, в его активе хватает предупреждений от судей.

Ждем второго тайма, в котором, надеемся, откроется счет.

ИСТОЧНИК KP.RU