Болельщики «Ахмата» пообещали зарезать барана, если команда победит

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-25T13:51:23+03:00

Второй тайм начался с активной атаки грозненцев и появления медиков на поле

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Второй тайм «СКА-Хабаровск» и «Ахмата» проходит при заполненном на треть стадионе им. Ленина.

Напомним, «Ахмат» (Грозный) приехал основным составом, скорее всего, есть желание реабилитироваться за предыдущие неудачные выступления. Хабаровчанам приходится несладко, грозненцы – сильная команда, горящая желание победить. В первом тайме, отметим, не было ни одной замены.

На трибунах за матчем следят почти четыре тысячи зрителей, примерно столько же смотрят матч по прямой трансляции. Начало второго тайма отметилось повышенной активностью «Ахмата». Был дальний удар по воротам, правда, больше разогревающий, грозненцы активно шли в атаку.

Кстати, второй тайм отметился первым вмешательством медиков – хабаровский игрок упал. Но, к счастью, ничего серьезного.

Уже дважды от судьи Фролова прозвучало предупреждение в адрес хабаровчан – игра не по правилам. Второе появление медиков на поле и опять к армейцу.

Самый опасный момент второго тайма пока один: мяч почти влетел в ворота в хабаровчан. Отдадим должное голкиперу.

К этому времени счет по-прежнему 0:0. Ждем первого гола и болеем за Хабаровск!

ИСТОЧНИК KP.RU