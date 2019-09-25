2019-09-25T13:51:23+03:00
Спорт

Болельщики «Ахмата» пообещали зарезать барана, если команда победит

Второй тайм начался с активной атаки грозненцев и появления медиков на поле
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Болельщики «Ахмата» пообещали зарезать барана, если команда победит Фото:СоцсетиБолельщики «Ахмата» пообещали зарезать барана, если команда победит Фото:Соцсети
Изменить размер текста:

Второй тайм «СКА-Хабаровск» и «Ахмата» проходит при заполненном на треть стадионе им. Ленина.

Напомним, «Ахмат» (Грозный) приехал основным составом, скорее всего, есть желание реабилитироваться за предыдущие неудачные выступления. Хабаровчанам приходится несладко, грозненцы – сильная команда, горящая желание победить. В первом тайме, отметим, не было ни одной замены.

На трибунах за матчем следят почти четыре тысячи зрителей, примерно столько же смотрят матч по прямой трансляции. Начало второго тайма отметилось повышенной активностью «Ахмата». Был дальний удар по воротам, правда, больше разогревающий, грозненцы активно шли в атаку.

Кстати, второй тайм отметился первым вмешательством медиков – хабаровский игрок упал. Но, к счастью, ничего серьезного.

Уже дважды от судьи Фролова прозвучало предупреждение в адрес хабаровчан – игра не по правилам. Второе появление медиков на поле и опять к армейцу.

Самый опасный момент второго тайма пока один: мяч почти влетел в ворота в хабаровчан. Отдадим должное голкиперу.

К этому времени счет по-прежнему 0:0. Ждем первого гола и болеем за Хабаровск!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
2:1 – «СКА-Хабаровск» в дополнительном времени выходят вперед
Основное время матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончилось со счетом 1:1
Первое пенальти на матче «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» назначено в пользу хабаровчан
Второй тайм матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» - первый гол
Первый тайм матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" закончился с нулевым счетом
Матч "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" проходит в краевом центре
В Биробиджан приехали шесть именитых олимпийских чемпионов
Спасатели возобновили поиски пропавших отца и дочки на реке Амгунь в Хабаровском крае
В Амуре на севере Хабаровского края нашли браконьерскую сеть
После выхода из тюрьмы хабаровчанин награбил еще на четыре года колонии
«Россельхозбанк» обновил мобильный банк для бизнеса
Авиакомпании в Хабаровском крае перейдут на международные рейсы
В список пострадавших от наводнения вошли почти семь тысяч комсомольчан
Разыскиваемый любитель наркотиков из Бурятии попался на мошенничестве в Хабаровске
В Хабаровском крае освоили президентский грант на поход по «дикой» территории
В Хабаровске возобновят речные перевозки на левый берег Амура с 27 сентября
Под Хабаровском очевидцам пришлось смотреть на «фарш» из машины
Для осужденных в Хабаровском крае организовали «Школу подготовки к освобождению»
Комсомольчанину срочно пришлось менять жилье из-за неоплаченной коммуналки
«Большая вода» постепенно отступает в Биробиджане
Пассажиры вышли покалеченными из автобуса в Хабаровске
Выращивал коноплю и незаконно хранил боеприпасы домовладелец в Хабаровском крае
Под Хабаровском иномарка проехала по пешеходу, лежащему на дороге
Мэр Хабаровска назначил «главного» по Индустриальному району
Комсомольчанам отключат электричество за долг в 6,8 миллиона рублей
Дни китайского кино скрасят выходные хабаровчан
В Хабаровском крае осудят участников круговорота взяток в лесу
В районы Хабаровского края направили «Бизнес-десант»