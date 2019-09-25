СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-25T13:51:03+03:00

Второй тайм матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» - первый гол Фото: Соцсети

Хабаровчане обложили соперника угловыми, но первый результативный удар по воротам - у грозненцев

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На 69-й минуте матча на поле вышел один из лучших игроков «Ахмата» – Бернард Бериша. Полузащитник команды, напомним, родом из Албании, ранее играл в махачкалинском «Анжи». По мнению комментатора, с появлением этого игрока «на поле станет жарко».

Возле ворот грозненцев образовалась свалка, хабаровчане обложили грозненцев угловыми. Острых моментов было немало, пару раз мяч уходил в аут.

В итоге надежды, возложенные на Бериша, оправдались - именно он размочил счет.

ИСТОЧНИК KP.RU