Первое пенальти на матче «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» назначено в пользу хабаровчан
Тренер грозненцев в ярости: удар оказался результативным, возможно, придется играть дополнительное время
Первое пенальти на матче «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» назначено в пользу хабаровчан Фото: Соцсети
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Пенальти назначил судья Антон Фролов в пользу хабаровчан. Пробивал Адлан Кацаев, в этом сезоне он исполняет все пенальти у «СКА-Хабаровск». Пока он не промахивался и не промахнулся в этот раз! Счет 1:1.
Возможно, командам будет назначено дополнительное время. Вряд ли это обрадует обе команды.
ИСТОЧНИК KP.RU