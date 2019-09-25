Первое пенальти на матче «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» назначено в пользу хабаровчан

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-25T13:50:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Пенальти назначил судья Антон Фролов в пользу хабаровчан. Пробивал Адлан Кацаев, в этом сезоне он исполняет все пенальти у «СКА-Хабаровск». Пока он не промахивался и не промахнулся в этот раз! Счет 1:1.

Возможно, командам будет назначено дополнительное время. Вряд ли это обрадует обе команды.

ИСТОЧНИК KP.RU