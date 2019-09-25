2019-09-25T14:00:08+03:00
Спорт

Основное время матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончилось со счетом 1:1

Но победитель должен быть, поэтому судьи добавили время – два по пятнадцать минут каждый
Ксения ТУРТЫГИНА
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Основное время матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончилось со счетом 1:1 Фото: СоцсетиОсновное время матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончилось со счетом 1:1 Фото: Соцсети
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Почти пвторяется ситуация прошлого года, когда в матче хабаровчан и грозненцев было назначено дополнительное время. Тогда «Ахмат» выиграл по пенальти, что будет сейчас - пока неизвестно.

Сегодня тоже назначено дополнительное время – два тайма по пятнадцать минут.

Напомним, размочил счет Бернард Бериша, красиво загнав мяч в ворота армейцев. Но радость от победы была недолгой – Адлан Кацаев пробил одиннадцатиметровый грозненцам.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 1:1. Однако победитель должен быть, поэтому судьи назначили дополнительное время.

Немного портит впечатление погода: в Хабаровске почти девять вечера и уже не просто прохладно, а холодно. Пока судьи совещались, болельщики и игроки пытались согреться.

Замена у хабаровчан – на поле вышел звездный игрок Олег Иванов, бывший полузащитник сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
2:1 – «СКА-Хабаровск» в дополнительном времени выходят вперед
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