Основное время матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончилось со счетом 1:1
Почти пвторяется ситуация прошлого года, когда в матче хабаровчан и грозненцев было назначено дополнительное время. Тогда «Ахмат» выиграл по пенальти, что будет сейчас - пока неизвестно.
Сегодня тоже назначено дополнительное время – два тайма по пятнадцать минут.
Напомним, размочил счет Бернард Бериша, красиво загнав мяч в ворота армейцев. Но радость от победы была недолгой – Адлан Кацаев пробил одиннадцатиметровый грозненцам.
Основное время матча закончилось с ничейным счетом 1:1. Однако победитель должен быть, поэтому судьи назначили дополнительное время.
Немного портит впечатление погода: в Хабаровске почти девять вечера и уже не просто прохладно, а холодно. Пока судьи совещались, болельщики и игроки пытались согреться.
Замена у хабаровчан – на поле вышел звездный игрок Олег Иванов, бывший полузащитник сборной России.
ИСТОЧНИК KP.RU