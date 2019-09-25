СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-25T14:17:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Зоран Нижич невольно поспособствовал победе хабаровчан. Именно от его живота мяч отскочил прямо в ворота «Ахмата» на 11-й минуте дополнительного времени.

В течение третьего тайма третий раз к хабаровскому игроку Кацаеву вышли медики. Несмотря на травмы, футболист все равно вернулся на поле. В этой игре Кацаев показал себя самым активным игроком. Выполнив обещание забить гол в этой игре, Адлан покинул поле. Ему на замену вышел Минори Сато – полузащитник, японский легионер с интересной карьерой.

2:1 – «СКА-Хабаровск» в дополнительном времени выходят вперед Фото:соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU