СЕГОДНЯ 01:09 2019-09-26T01:09:30+03:00

Погода в Хабаровске на 26 сентября 2019 года: до +20, без осадков Фото: Алексей ФОКИН

В Чегдомыне столбик термометра опустится до -5

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0+2. Днем +20+22.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +3+5. Днем +18+20.

В Бикине без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +20+22.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +2+54. Днем +16+18.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +16+18.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +17+19.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 10-15 метра в секунду. Ночью 0+2. Днем +12+14.

В Охотске без осадков. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +10+12.

ИСТОЧНИК KP.RU