2019-09-26T01:09:30+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 26 сентября 2019 года: до +20, без осадков

В Чегдомыне столбик термометра опустится до -5
Ольга КИВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 26 сентября 2019 года: до +20, без осадковПогода в Хабаровске на 26 сентября 2019 года: до +20, без осадковФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0+2. Днем +20+22.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +3+5. Днем +18+20.

В Бикине без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +20+22.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +2+54. Днем +16+18.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +16+18.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +17+19.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 10-15 метра в секунду. Ночью 0+2. Днем +12+14.

В Охотске без осадков. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +10+12.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые месторождения золота в Хабаровском крае обошлись в 3,6 миллиардов рублей
В сельских школах Хабаровского края запустили центры цифрового образования
Бизнесменам в Хабаровском крае расскажут о налогах по телефону «горячей линии»
Кинологи с собаками в Хабаровском крае «отрабатают» допуск к работе
Лес в Хабаровском крае будут продавать через биржу
Бойцы в Хабаровском крае применят опыт сирийской военной кампании
Подтопленцы в ЕАО получили первые выплаты
Водитель мопеда врезался в припаркованную иномарку в Хабаровском крае
Наркозависимым в Хабаровском крае выдали сертификаты на реабилитацию
Землевладелец в Хабаровском крае сам себе увеличил штраф до 110 тысяч рублей
Утро в биробиджанском ресторане началось с пожара
С должников в Хабаровском крае стрясли 136 миллионов рублей
Еще четыре вспышки африканской чумы свиней зафиксировали в ЕАО
В Биробиджане заявления от подтопленцев принимают по новому графику
В Хабаровске поздравили пожилых людей
С 25 сентября ограничили движение на улице Севастопольской в Комсомольске
У хабаровчан все чаще диагностируют внебольничную пневмонию
2:1 – «СКА-Хабаровск» в дополнительном времени выходят вперед
Основное время матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончилось со счетом 1:1
Первое пенальти на матче «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» назначено в пользу хабаровчан
Второй тайм матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» - первый гол
Болельщики «Ахмата» пообещали зарезать барана, если команда победит
Первый тайм матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончился с нулевым счетом
Матч «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» проходит в краевом центре
В Биробиджан приехали шесть именитых олимпийских чемпионов
Спасатели возобновили поиски пропавших отца и дочки на реке Амгунь в Хабаровском крае