У хабаровчан все чаще диагностируют внебольничную пневмонию

СЕГОДНЯ 01:36 2019-09-26T04:33:12+03:00

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В Хабаровске обеспокоены резким увеличением количества заболевших внебольничной пневмонией. Так, за восемь месяцев зафиксировали 655,9 случаев на 100 человек населения. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 379,9 случаев на 100 человек населения, то есть он увеличился на 72,7 процента.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, уже предприняты определенные меры по профилактике заболевания. Так, в школы и детские сады направили предупреждения по усилению профилактических мер . В числе прочего рекомендовано более тщательно проводить уборку помещений и проветривать их, оперативно выявлять заболевших детей.

Также горожанам настоятельно рекомендуют чаще мыть руки и стараться не прикасаться к лицу, если их помыть не удалось. Если заболевание дало о себе знать, обязательно изолируйте больного и не откладывайте визит к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU