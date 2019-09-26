С 25 сентября ограничили движение на улице Севастопольской в Комсомольске

СЕГОДНЯ 02:12 2019-09-26T04:32:10+03:00

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В Комсомольске -на- Амуре с 25 сентября ограничили движение автотранспорта на улице Севастопольской. Запрет вступил в силу в 10 часов утра. Он распространяется на участок дороги, начиная от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с улицей Вокзальной.

Как сообщили в пресс- службе городской администрации, временные неудобства связаны с аварийными работами на теплотрассе. Это необходимая процедура, чтобы минимизировать риски порывов во время отопительного сезона.

Жителям города Юности приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. От качества выполненных работ сейчас зависят комфорт и безопасность горожан во время отопительного сезона. Местное население убедительно просят учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок по городу в ближайшее время. Движение восстановят по окончании работ.

ИСТОЧНИК KP.RU