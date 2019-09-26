В Хабаровске поздравили пожилых людей

СЕГОДНЯ 02:26 2019-09-26T04:30:44+03:00

Среди тех, кто поднимался на сцену Городского Дворца культуры, были свадебные юбиляры, прожившие в законном браке 50 и 60 лет

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В Хабаровске прошли торжественные мероприятия, на которых чествовали представителей старшего поколения. В честь такого события в Городском Дворце культуры устроили праздничный вечер. Среди гостей события были больше 600 ветеранов. К слову, в краевой столице в целом сейчас живут 142 тысячи пожилых граждан.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, торжественные мероприятия прошли во всех районах краевого центра. Отметим, что большинство пожилых людей – это очень активные люди. Сегодня для их открыты центры работы с населением, где каждый может найти для себя интересное занятие. Например, есть клубы по интересам - спортивные, вокальные, литературные и садоводческие, а также группы здоровья.

К слову, во время торжественного вечера в Городском Дворце культуры отдельные слова благодарности были адресованы пожилым людям, прожившим в законном браке 50 и 60 лет. Таким свадебным долгожителям вручили подарки и цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU