Еще четыре вспышки африканской чумы свиней зафиксировали в ЕАО
В Еврейской автономии зафиксировали четыре новых очага африканской чумы свиней. Все они находятся на территории Ленинского района в населенных пунктах Биджан, Степное, Новое и между селами Башмак и Кирово.
Как отметили в пресс-службе правительства ЕАО, по правилам, свиней нужно будет забрать из хозяйств и уничтожить. В данном случае речь идет о поголовье в 200 животных. Специалисты полагают, что заболевание на территорию области могли занести дикие кабаны. В регионе уже озадачились разработкой нормативного документа, необходимого для отстрела животных, мясо которых также будут уничтожать.
Также в области усилили работу постов у населенных пунктов, где находятся очаги американской чумы свиней. По ветеринарным правилам, там, где зафиксировали вспышки, нельзя разводить свиней в течение одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU