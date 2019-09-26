Еще четыре вспышки африканской чумы свиней зафиксировали в ЕАО

СЕГОДНЯ 03:08 2019-09-26T03:08:06+03:00

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В Еврейской автономии зафиксировали четыре новых очага африканской чумы свиней. Все они находятся на территории Ленинского района в населенных пунктах Биджан, Степное, Новое и между селами Башмак и Кирово.

Как отметили в пресс-службе правительства ЕАО, по правилам, свиней нужно будет забрать из хозяйств и уничтожить. В данном случае речь идет о поголовье в 200 животных. Специалисты полагают, что заболевание на территорию области могли занести дикие кабаны. В регионе уже озадачились разработкой нормативного документа, необходимого для отстрела животных, мясо которых также будут уничтожать.

Также в области усилили работу постов у населенных пунктов, где находятся очаги американской чумы свиней. По ветеринарным правилам, там, где зафиксировали вспышки, нельзя разводить свиней в течение одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU