СЕГОДНЯ 03:32 2019-09-26T04:27:36+03:00

С должников в Хабаровском крае стрясли 136 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Хабаровском крае любителям потреблять электричество бесплатно пришлось все-таки расплатиться за ресурс. При этом с деньгами неплательщики расставались в принудительном порядке. В общей сложности правоохранителям удалось взыскать больше 136 миллионов рублей. Таков результат работы с начала 2019 года.

Как отметили в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт», в краевой столице больше всего должников в Индустриальном районе. Они живут в домах, расположенных на улицах Союзная, Краснореченская, Прогрессивная и Индустриальная.

В целом по Хабаровску находилось 17 тысяч исполнительных производств, по краю – 62 тысячи. Семь с половиной тысяч должников ограничили в праве выезда из страны, у 347 неплательщиков арестовали имущество.

Жителей края убедительно просят вовремя оплачивать потребленные энергоресурсы. Если у вас нет возможности погасить образовавшуюся задолженность единовременным платежом, то энергетики пойдут навстречу, предложив заключить соглашение о реструктуризации долга.

ИСТОЧНИК KP.RU