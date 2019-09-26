Утро в биробиджанском ресторане началось с пожара
В Биробиджане рабочий день одного из ресторанов, расположенного на улице Калинина, начался с пожара. О происшествии сообщил сотрудник, который с утра пришел на работу и увидел дым.
Как сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по ЕАО, прибывшие на место происшествия огнеборцы обследовали помещение, которое к тому времени уже было достаточно задымлено. Пробравшись к очагу возгорания, пожарные ликвидировали пламя. В результате происшествия огонь повредил барную стойку и музыкальное оборудование. Никто из людей не пострадал.
По факту случившегося сотрудники пожарной инспекции проводят проверку. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства случившегося и установить виновного. Также эксперты оценят ущерб, причиненный пламенем.
Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101» и «112».
ИСТОЧНИК KP.RU