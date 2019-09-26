СЕГОДНЯ 04:28 2019-09-26T04:45:43+03:00

Землевладелец в Хабаровском крае сам себе увеличил штраф до 110 тысяч рублей Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Сумма могла бы быть меньше, если бы он раньше исправил найденные на участке недочеты

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Землевладелец в Хабаровском крае попался на нарушениях, которые нашлись на его участке в 2017 году. Проверяющие пришли к выводу, что мужчина не особо заботился об охране сельхозземли. Это недочет стал предметом административного разбирательства, в результате которого владельца участка оштрафовали на 20 тысяч рублей.

- В течение двух лет проверяющие приезжали осматривать территорию с целью проверить, исправил ли нарушитель недочеты. Однако землевладелец никаких попыток не предпринял, за что получил новые штрафы в сумме от пяти тысяч до 30 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Но и это никак не сподвигло мужчину на какие бы то ни было действия. В итоге за невыполнение обязательных мероприятий по охране земель, за невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов и за повторное в течение года невыполнение предписания сумма штрафов увеличилась до 110 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU