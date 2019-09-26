2019-09-26T04:45:43+03:00
Общество

Землевладелец в Хабаровском крае сам себе увеличил штраф до 110 тысяч рублей

Сумма могла бы быть меньше, если бы он раньше исправил найденные на участке недочеты
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Землевладелец в Хабаровском крае сам себе увеличил штраф до 110 тысяч рублейЗемлевладелец в Хабаровском крае сам себе увеличил штраф до 110 тысяч рублейФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

Землевладелец в Хабаровском крае попался на нарушениях, которые нашлись на его участке в 2017 году. Проверяющие пришли к выводу, что мужчина не особо заботился об охране сельхозземли. Это недочет стал предметом административного разбирательства, в результате которого владельца участка оштрафовали на 20 тысяч рублей.

- В течение двух лет проверяющие приезжали осматривать территорию с целью проверить, исправил ли нарушитель недочеты. Однако землевладелец никаких попыток не предпринял, за что получил новые штрафы в сумме от пяти тысяч до 30 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Но и это никак не сподвигло мужчину на какие бы то ни было действия. В итоге за невыполнение обязательных мероприятий по охране земель, за невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов и за повторное в течение года невыполнение предписания сумма штрафов увеличилась до 110 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые месторождения золота в Хабаровском крае обошлись в 3,6 миллиардов рублей
В сельских школах Хабаровского края запустили центры цифрового образования
Бизнесменам в Хабаровском крае расскажут о налогах по телефону «горячей линии»
Кинологи с собаками в Хабаровском крае «отрабатают» допуск к работе
Лес в Хабаровском крае будут продавать через биржу
Бойцы в Хабаровском крае применят опыт сирийской военной кампании
Подтопленцы в ЕАО получили первые выплаты
Водитель мопеда врезался в припаркованную иномарку в Хабаровском крае
Наркозависимым в Хабаровском крае выдали сертификаты на реабилитацию
Утро в биробиджанском ресторане началось с пожара
С должников в Хабаровском крае стрясли 136 миллионов рублей
Еще четыре вспышки африканской чумы свиней зафиксировали в ЕАО
В Биробиджане заявления от подтопленцев принимают по новому графику
В Хабаровске поздравили пожилых людей
С 25 сентября ограничили движение на улице Севастопольской в Комсомольске
У хабаровчан все чаще диагностируют внебольничную пневмонию
Погода в Хабаровске на 26 сентября 2019 года: до +20, без осадков
2:1 – «СКА-Хабаровск» в дополнительном времени выходят вперед
Основное время матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончилось со счетом 1:1
Первое пенальти на матче «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» назначено в пользу хабаровчан
Второй тайм матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» - первый гол
Болельщики «Ахмата» пообещали зарезать барана, если команда победит
Первый тайм матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончился с нулевым счетом
Матч «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» проходит в краевом центре
В Биробиджан приехали шесть именитых олимпийских чемпионов
Спасатели возобновили поиски пропавших отца и дочки на реке Амгунь в Хабаровском крае