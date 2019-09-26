Наркозависимым в Хабаровском крае выдали сертификаты на реабилитацию

СЕГОДНЯ 04:49 2019-09-26T07:23:57+03:00

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В Хабаровском крае наркозависимым выдали именные сертификаты на реабилитацию. Такая практика в регионе началась в виде эксперимента, результаты которого уже оценивают положительно. Отметим, что данный подход помогает людям вернуться к нормальной жизни.

Как отметили в пресс- службе краевого правительства, в этом году выдали четыре документа в общественные некоммерческие организации. Там наркозависимые пройдут полный курс помощи. После этого в центрах будут дальше сопровождать пациентов.

Отметим, что в этом году по программе на реабилитацию в некоммерческие центры уже поступили 122 человека. Из них 65 прошли или проходят индивидуальный курс мероприятий.

Напомним, в Хабаровском крае помощь наркозависимым практикуют с 2017 года. К слову, восемь человек уже прошли курс целиком за счет именных сертификатов.

ИСТОЧНИК KP.RU