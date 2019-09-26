Водитель мопеда врезался в припаркованную иномарку в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 05:13 2019-09-26T07:23:10+03:00

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Вчера, 25 сентября, на автодороге А-370 мопед врезался в иномарку. По предварительной информации, двухколесный транспорт ехал со стороны Владивостока в сторону Хабаровска. На 78 километре трассы в районе поселка Новостройка водитель мопеда не справился с управлением. Как результат, он наехал на припаркованную машину Nissan Atlas.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, пострадал только сам водитель мопеда. Пока в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. Им предстоит восстановить картину события - выяснить обстоятельства и причины произошедшего.

Автолюбителей в Хабаровском крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и не пренебрегать правилами дорожного движения. Помните, от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизни тех, кто может случайно оказаться рядом. Пожалуйста, уважайте других участников движения.

ИСТОЧНИК KP.RU