Водитель мопеда врезался в припаркованную иномарку в Хабаровском крае
Вчера, 25 сентября, на автодороге А-370 мопед врезался в иномарку. По предварительной информации, двухколесный транспорт ехал со стороны Владивостока в сторону Хабаровска. На 78 километре трассы в районе поселка Новостройка водитель мопеда не справился с управлением. Как результат, он наехал на припаркованную машину Nissan Atlas.
Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, пострадал только сам водитель мопеда. Пока в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. Им предстоит восстановить картину события - выяснить обстоятельства и причины произошедшего.
Автолюбителей в Хабаровском крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и не пренебрегать правилами дорожного движения. Помните, от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизни тех, кто может случайно оказаться рядом. Пожалуйста, уважайте других участников движения.
ИСТОЧНИК KP.RU