2019-09-26T07:23:10+03:00
Происшествия

Водитель мопеда врезался в припаркованную иномарку в Хабаровском крае

Происшествие случилось вчера, 25 сентября
Александр ШТААЛЬ
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Водитель мопеда снес припаркованную иномарку в Хабаровском краеВодитель мопеда снес припаркованную иномарку в Хабаровском краеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Вчера, 25 сентября, на автодороге А-370 мопед врезался в иномарку. По предварительной информации, двухколесный транспорт ехал со стороны Владивостока в сторону Хабаровска. На 78 километре трассы в районе поселка Новостройка водитель мопеда не справился с управлением. Как результат, он наехал на припаркованную машину Nissan Atlas.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, пострадал только сам водитель мопеда. Пока в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. Им предстоит восстановить картину события - выяснить обстоятельства и причины произошедшего.

Автолюбителей в Хабаровском крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и не пренебрегать правилами дорожного движения. Помните, от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизни тех, кто может случайно оказаться рядом. Пожалуйста, уважайте других участников движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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