2019-09-26T07:22:10+03:00
Общество

Подтопленцы в ЕАО получили первые выплаты

Пострадавшие получили по 10 тысяч
Александр ШТААЛЬ
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Подтопленцы в ЕАО получили первые выплатыПодтопленцы в ЕАО получили первые выплатыФото: Олег ЗОЛОТО
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Подтопленцы в Еврейской автономии получили первые выплаты. Среди пострадавших, которым перевели деньги, 680 человек. Им перечисли по 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс- службе правительства Еврейской автономной области.

Сегодня, 26 сентября, эту же сумму получат еще 194 человека. Также по 50 тысяч рублей причитается 92 пострадавшим. Дальнейшие выплаты будут осуществлять в ежедневном режиме.

Отметим также, что Еврейская автономия максимально быстро по сравнению с другими регионами, которые затронуло наводнение, перечислила деньги пострадавшим. Эту работу выполняют в рамках выполнения указания Владимира Путина, данного 17 сентября текущего года. К слову, 18 сентября было подписано распоряжение правительства Российской Федерации об оказании разовой финансовой помощи гражданам, оказавшимся в зоне подтопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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