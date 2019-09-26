Подтопленцы в ЕАО получили первые выплаты

СЕГОДНЯ 05:40 2019-09-26T07:22:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Подтопленцы в Еврейской автономии получили первые выплаты. Среди пострадавших, которым перевели деньги, 680 человек. Им перечисли по 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс- службе правительства Еврейской автономной области.

Сегодня, 26 сентября, эту же сумму получат еще 194 человека. Также по 50 тысяч рублей причитается 92 пострадавшим. Дальнейшие выплаты будут осуществлять в ежедневном режиме.

Отметим также, что Еврейская автономия максимально быстро по сравнению с другими регионами, которые затронуло наводнение, перечислила деньги пострадавшим. Эту работу выполняют в рамках выполнения указания Владимира Путина, данного 17 сентября текущего года. К слову, 18 сентября было подписано распоряжение правительства Российской Федерации об оказании разовой финансовой помощи гражданам, оказавшимся в зоне подтопления.

ИСТОЧНИК KP.RU