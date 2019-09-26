Лес в Хабаровском крае будут продавать через биржу

СЕГОДНЯ 06:38 2019-09-26T06:38:21+03:00

Пока в регионе только готовятся перейти на новую форму реализации

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В Хабаровском крае собираются внедрить новую систему продажи леса. Суть идеи сводится к биржевым торгам. По мнению авторов идеи, это поможет навести порядок в этой сфере деятельности.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, сейчас в регионе работают больше 300 предприятий. Там трудятся свыше 15 тысяч человек. Регион по заготовке леса на восьмом месте в стране и на первом - в округе. Губернатор Сергей Фургал ранее заявил, что в крае слабо развита переработка древесины, а лесозаготовки абсолютно непрозрачны.

Новый подход поможет сделать ценообразование максимально прозрачным и увеличить стоимость продукции. Также биржевая торговля поспособствует росту налоговых поступлений в бюджет региона. В целом торговля дальневосточным лесом по новым правилам пойдет на пользу продавцам, которые получат за свой товар больше денег, и государству.

ИСТОЧНИК KP.RU