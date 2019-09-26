Лес в Хабаровском крае будут продавать через биржу
В Хабаровском крае собираются внедрить новую систему продажи леса. Суть идеи сводится к биржевым торгам. По мнению авторов идеи, это поможет навести порядок в этой сфере деятельности.
Как отметили в пресс-службе краевого правительства, сейчас в регионе работают больше 300 предприятий. Там трудятся свыше 15 тысяч человек. Регион по заготовке леса на восьмом месте в стране и на первом - в округе. Губернатор Сергей Фургал ранее заявил, что в крае слабо развита переработка древесины, а лесозаготовки абсолютно непрозрачны.
Новый подход поможет сделать ценообразование максимально прозрачным и увеличить стоимость продукции. Также биржевая торговля поспособствует росту налоговых поступлений в бюджет региона. В целом торговля дальневосточным лесом по новым правилам пойдет на пользу продавцам, которые получат за свой товар больше денег, и государству.
ИСТОЧНИК KP.RU