2019-09-26T07:38:26+03:00
Общество

Бизнесменам в Хабаровском крае расскажут о налогах по телефону «горячей линии»

Эксперт проконсультирует 30 сентября
Александр ШТААЛЬ
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Бизнесменам в Хабаровском крае расскажут о налогах по телефону «горячей линии»Бизнесменам в Хабаровском крае расскажут о налогах по телефону «горячей линии»Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В Хабаровском крае организуют «горячую линию» для представителей малого и среднего бизнеса. Задать свой вопрос о действующем налогообложении по телефону и получить максимально развернутый ответ можно будет один день, 30 сентября. Об этом сообщили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края.

До сведения предпринимателей доводят, эксперт будут консультировать с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Вопросы от бизнесменов принимают по телефону (4212) 40-20-00, добавочный 2072. Консультировать будет Татьяна Владимировна Тусаева, главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства.

Тех, кто планирует воспользоваться данной услугой, предупреждают, что перед началом консультации обратившихся будут регистрировать. Для этого нужно будет сообщить фамилию, имя и отчество, а также адрес проживания, контактный телефон и адрес электронной почты. Пожалуйста, сформулируйте заранее суть вопроса или сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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