2019-09-26T08:12:56+03:00
Общество

В сельских школах Хабаровского края запустили центры цифрового образования

Новинка появилась в 24 учебных заведениях
Александр ШТААЛЬ
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В сельских школах Хабаровского края запустили центры цифрового образования ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского краяВ сельских школах Хабаровского края запустили центры цифрового образования ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края
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В сельских школах Хабаровского края появились центры цифрового образования. Новшества внедрили в 24 сельских школах, расположенных в 17 районах. Их внедрили с целью обеспечить школьникам, живущих в сельской местности, возможность получать качественное современное образование.

- В центрах цифрового образования дети будут изучать информатику, технологию, основы безопасности жизнедеятельности. Во время уроков задействуют высокотехнологичное оборудование. К слову, в каждом центре есть кабинет проектной деятельности, превращающийся в коворкинг-центр с шахматной гостиной и медиазоной, - рассказали в краевом министерстве образования.

Напомним, центры цифрового образования открывают в рамках федерального проекта «Современная школа» по все России. Такой подход поможет вывести страну в первую десятку стран по качеству общего образования во всем мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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