2019-09-26T07:17:34+03:00
Общество

Кинологи с собаками в Хабаровском крае «отрабатают» допуск к работе

Сертификационные испытания проходят 9 кинологических расчетов
Александр ШТААЛЬ
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Кинологи с собаками в Хабаровском крае «отрабатают» допуск к работеКинологи с собаками в Хабаровском крае «отрабатают» допуск к работеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае на базе Дальневосточного регионального поисково- спасательного отряда проводят сертификационные испытания кинологических расчетов. Участвуют в них девять собак и столько же кинологов из Хабаровска, а также с Сахалина и из Владивостока.

Как сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, испытания для кинологов и их четвероногих напарников устраивают каждый год. По итогу мероприятия участникам, сдавшим все нормативы, оформляют допуск к работе.

Для начала участники испытаний прошли проверку послушания и ловкости. С этим заданием справились все участники. Вчера, 25 сентября, кинологические расчеты искали пострадавших в техногенном завале. «Экзамен» устроили в районе поселка Дружба, сегодня, 26 сентября, пройдет этап «Поиск пострадавших в природной среде». Для этого участники отправились в район села Благодатное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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