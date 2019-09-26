Со строек Хабаровска «выселили» около 40 иностранцев-нелегалов

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-26T10:25:47+03:00

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В Железнодорожном районе Хабаровска проверили две стройплощадки. Посещение этих объектов было внеплановым и в некотором смысле неожиданным для тех, кто находился на объекте. В результате «набега» правоохранители обнаружили 37 иностранцев, которые находились в городе на нелегальном положении.

- Административные протоколы составили в отношении 11 нелегалов за незаконный труд на территории России, в отношении семи человек – за нарушение режима пребывания в стране. По решению суда рабочих оштрафовали на общую сумму в 40 тысяч рублей. Также их обязали покинуть пределы Российской Федерации, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день правоохранители устанавливают лиц, которые наняли на работу иностранцев. Далее по данному факту проведут проверку, в случае доказательства вины привлекут к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU