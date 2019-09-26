Хабаровские родители дошколят получат ответы на вопросы во Всероссийский День приема

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-26T10:51:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Для хабаровчан, у которых есть дети дошкольного возраста, организуют прием. Мероприятие проведут в рамках Всероссийского Дня приема. Задать свои вопросы и получить на них ответы мамы и папы смогут завтра, 27 сентября с десяти часов утра до часу дня. Адрес: Хабаровск, улица Шевченко, 9.

Как сообщили в городском управлении образования, перед участием в мероприятии нужно пройти регистрацию на сайте www.wospitateli.org. Вопросы, поданные на сайте в режиме онлайн, также переадресуют в субъекты с целью организации приема.

Отметим, что подобный подход поможет родителями получить развернутые ответы на самые актуальные вопросы. Желающие также смогу оставить пожелания по работе детских садов и внести предложения по организации работы в области дошкольного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU