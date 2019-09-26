СЕГОДНЯ 09:15 2019-09-26T10:24:39+03:00

Поезд на ходу снес половину машины в Еврейской автономии Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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В Еврейской автономии помощь спасателей понадобилась участникам жуткой аварии. Происшествие случилось на железнодорожном переезде в поселке Кирга. По предварительной информации, столкнулись грузовой поезд и машина.

- Сообщение о происшествии поступило днем в районе обеда. На место выехала оперативная группа главного управления МЧС России по ЕАО. Прибыв на переезд, спасатели в том числе помогли оттащить от железнодорожных путей искореженное авто, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/734253" frameborder="0"></iframe> Авария.

По счастливой случайности в жуткой аварии не пострадали люди. Водитель и пассажир успели эвакуироваться до столкновения с поездом из машины.

Автолюбителей области убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными во время управления автомобилем. Пожалуйста, будьте очень осторожны на железнодорожных переездах. Помните, маленькая ошибка может обернуться большой трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU