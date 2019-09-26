2019-09-26T13:23:56+03:00
Общество

Комсомольчане соберутся 28 сентября на осенний субботник

Горожане соберут листву и мусор, наведут порядок во дворах
Александр ШТААЛЬ
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Комсомольчане соберутся 28 сентября на осенний субботникКомсомольчане соберутся 28 сентября на осенний субботникФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Жители Комсомольска-на-Амуре соберутся на субботник. Уборку назначили на 28 сентября. Горожане общими усилиями соберут листву и мусор, наведут порядок во дворах. Особое внимание уделят территориям, попавшим в зону подтопления.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в Комсомольске до 3 октября будут бесплатно принимать мусор рабочие городского полигона МУП «Спецавтохозяйство». Речь идет в том числе о ветках, листве и смете, которые соберут участники субботника.

Жителей города Юности призывают не оставаться в стороне и общими усилиями привести город в порядок. Присоединяйтесь, ведь в чистом городе приятно жить и работать.

К слову, уровень Амура у Комсомольска сегодня утром, 26 сентября, был на отметке в 726 сантиметров. Гидрологическая обстановка постепенно приходит в норму. Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие сутки вода в реке спадет еще на девять сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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