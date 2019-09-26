2019-09-26T11:35:58+03:00
Происшествия

Судоводители в Хабаровском крае получили «корочки» в Москве и без экзаменов

За «липовые» документы на двух жителей региона завели уголовные дела
Александр ШТААЛЬ
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Судоводители в Хабаровском крае получили «корочки» в Москве и без экзаменовСудоводители в Хабаровском крае получили «корочки» в Москве и без экзаменовФото: Иван ВИСЛОВ
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Пара судоводителей в Хабаровском крае стали фигурантами уголовного дела из-за поддельных документов. По предварительной информации, в навигационный период на реке Тумнин Ванинского района два местных жителя предъявили инспектору ГИМС удостоверения, выданные якобы в соответствующем ведомстве в Москве. Однако проверка показала, что указанная в документах структура не в курсе существования «корочек».

- Также выяснилось, что экзамены фигуранты тоже не сдавали. Эти обстоятельства расценили как нарушение требований законодательства о безопасности судоходства и мореплавания. Правоохранители сейчас проводят расследование по данному инциденту, - прокомментировали в пресс- службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Стражи порядка восстанавливают обстоятельства происшествия, проводят дознание. Ход расследования дел находится на контроле в Ванинской транспортной прокуратуре. Дальнейшую судьбу нарушителей определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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