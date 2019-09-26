2019-09-26T12:03:54+03:00
Происшествия

Хранителю наркотиков в ЕАО «повезло» найти сверток с зельем

По крайне мере, именно в этом мужчина пытался убедить полицейских
Александр ШТААЛЬ
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Хранителю наркотиков в ЕАО «повезло» найти сверток с зельемХранителю наркотиков в ЕАО «повезло» найти сверток с зельемФото: Олег ЗОЛОТО
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В Еврейской автономии за сутки выявили два случая хранения наркотиков. Нарушителей нашли во время проведения операции «Мак-2019». Любителей запрещенных веществ задержали в селе Найфельд. У обоих при себе были свертки с зельем. Один хранил у себя гашишное масло, второй табачную массу с маслом канабиса.

- Оба фигуранта находились в состоянии наркотического опьянения. Только один не стал отрицать свою вину, а второй пытался выкрутиться. Он утверждал, что нашел этот злосчастный сверток и решил оставить его себе, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Отметим, что первого фигуранта ранее уже судили за хранение наркотиков. В отношении двух мужчин составили административные протоколы за употребление наркотических средств без назначения врача. Также началось расследование уголовного дела за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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