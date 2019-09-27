2019-09-27T04:52:09+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 27 сентября 2019 года: до +23, без осадков

Похоже, осень переняла привычки лета и радует жителей региона теплом
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 27 сентября 2019 года: до +23, без осадковПогода в Хабаровске на 27 сентября 2019 года: до +23, без осадковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +3+5. Днем +21+23.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +5+7. Днем +21+23.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +17+19.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +17+19.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +18+20.

В Чегдомыне без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +17+19.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 4-9 метра в секунду. Ночью +1+3. Днем +16+18.

В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +8+10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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