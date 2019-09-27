Погода в Хабаровске на 27 сентября 2019 года: до +23, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +3+5. Днем +21+23.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +5+7. Днем +21+23.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +17+19.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +17+19.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +18+20.
В Чегдомыне без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +17+19.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 4-9 метра в секунду. Ночью +1+3. Днем +16+18.
В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +8+10.
ИСТОЧНИК KP.RU