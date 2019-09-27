Комсомольчанам рассказали, как подтвердить затопление нежилых помещений

СЕГОДНЯ 01:31 2019-09-27T04:51:54+03:00

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В Комсомольске постепенно стабилизируется гидрологическая обстановка. Уже сейчас в городе оценивают ущерб пострадавших, составляют списки на выплаты. Ранее сообщалось, что в перечне уже больше 6,8 тысячи жильцов многоквартирных домов. Напомним, заявления от подтопленцев на выплаты принимают с понедельника, 23 сентября, в МФЦ, расположенном в Центральном округе. Сумма единовременной материальной помощи составит 10 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, чтобы подтвердить факт затопления нежилых помещений, нужно обратиться в управление ГОЧС городской администрации. Документы от горожан принимают с понедельника по четверг с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00. Адрес: улица Вокзальная, 25/2, кабинет 3.

Заявителям нужно заранее подготовить пакет документов. В него входят фотографии в электронном виде, подтверждающие факт подтопления, акт о проведении обследования подтопленных помещений, составленный объектовой комиссией.

ИСТОЧНИК KP.RU