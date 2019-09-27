СЕГОДНЯ 02:52 2019-09-27T04:49:16+03:00

Хабаровчанин с ножом в пачке из-под сигарет отправился в суд Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

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Мужчина в сумке пытался пронести нож в здание суда. Это категорически противоречит правилам нахождения в помещении, так как может возникнуть ситуация, угрожающая жизни и здоровью судей, заседателей и участников судебного процесса. Когда его спросили, есть ли у него запрещенные к проносу предметы, он уверенно сказал: «Нет». Однако во время личного досмотра выяснилось, что фигурант говорил неправду.

Отметим, что нарушитель оказался довольно изобретательным – он не просто положил складной нож в сумку, а спрятал его в пачку из-под сигарет. Однако и это ухищрение не помогло мужчине войти в здание суда с предметом, запрещенным к проносу, - рассказали в пресс- службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Попытку возникновения чрезвычайной ситуации удалось предотвратить. Остается отметить, что правила едины для всех, и за их нарушение предусмотрено наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU