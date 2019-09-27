Хабаровчанин с ножом в пачке из-под сигарет отправился в суд
Мужчина в сумке пытался пронести нож в здание суда. Это категорически противоречит правилам нахождения в помещении, так как может возникнуть ситуация, угрожающая жизни и здоровью судей, заседателей и участников судебного процесса. Когда его спросили, есть ли у него запрещенные к проносу предметы, он уверенно сказал: «Нет». Однако во время личного досмотра выяснилось, что фигурант говорил неправду.
Отметим, что нарушитель оказался довольно изобретательным – он не просто положил складной нож в сумку, а спрятал его в пачку из-под сигарет. Однако и это ухищрение не помогло мужчине войти в здание суда с предметом, запрещенным к проносу, - рассказали в пресс- службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Попытку возникновения чрезвычайной ситуации удалось предотвратить. Остается отметить, что правила едины для всех, и за их нарушение предусмотрено наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU