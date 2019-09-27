2019-09-27T03:19:45+03:00
Звезды

Для пенсионеров в зоосаде под Хабаровском устроят «Серебряную осень»

В программе творческий вечер, бесплатные экскурсии и чаепитие
Ольга КИВА
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Для пенсионеров в зоосаде под Хабаровском устроят «Серебряную осень»Для пенсионеров в зоосаде под Хабаровском устроят «Серебряную осень»Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева
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В зоосаде под Хабаровском для пенсионеров сегодня, 27 сентября, устроят «Серебряную осень». Для посетителей подготовили насыщенную программу времяпрепровождения. Среди мероприятий бесплатные экскурсии по записи, группы объединяются. Их проведут с 12:30 до 13:30 и с 16:00 до 17:00.

- Организуют и творческий вечер, на котором будут исполнять песни и читать стихи. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классе «Красивая осень для себя и внуков». Начало в 14:30. После этого для гостей устроят чаепитие, правда, вкусности нужно принести с собой, - прокомментировали в зоосаде «Приамурский».

Также пожилых людей приглашают посетить зоосад 1 октября. Программа будет такой же, как и 27 сентября. Только экскурсии проведут с 11:00 до 12:00. В другое время по записи для групп от четырех человек, группы объединяются. Вход и 27 сентября и 1 октября для пенсионеров бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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