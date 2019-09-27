В Хабаровске горячую воду отключили в семи домах, холодную – в одном

СЕГОДНЯ 03:34 2019-09-27T04:46:32+03:00

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В Хабаровске сегодня, 27 сентября, без горячей воды остаются семь домов. Причины – течь, переврезка, ремонтные работы. Отключения зафиксировали в домах, расположенных на улицах Ворошилова, Малиновского, Индустриальной, Олега Кошевого, Белорусской, Школьной, Карла Маркса. Холодную воду не подают в дом №3 на улице Бойко Павлова из-за течи на водопроводе.

Как сообщили в городской администрации, в минувшие сутки на уборке дорог, дворов и улиц краевого центра работали 172 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. Также ночью задействовали семь машин. С дорог и улиц города вывезли 69,9 кубометра песка и мусора.

Отметим также, что 26 сентября в городе эвакуировали 23 автомобиля, зафиксировали 24 дорожных аварии, три пожара и два возгорания, по номеру «03» горожане обращались за помощью 655 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU