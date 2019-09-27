2019-09-27T04:46:32+03:00
Недвижимость

В Хабаровске горячую воду отключили в семи домах, холодную – в одном

Причины – течь, переврезка, ремонтные работы
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске горячую воду отключили в семи домах, холодную – в одномВ Хабаровске горячую воду отключили в семи домах, холодную – в одномФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Хабаровске сегодня, 27 сентября, без горячей воды остаются семь домов. Причины – течь, переврезка, ремонтные работы. Отключения зафиксировали в домах, расположенных на улицах Ворошилова, Малиновского, Индустриальной, Олега Кошевого, Белорусской, Школьной, Карла Маркса. Холодную воду не подают в дом №3 на улице Бойко Павлова из-за течи на водопроводе.

Как сообщили в городской администрации, в минувшие сутки на уборке дорог, дворов и улиц краевого центра работали 172 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. Также ночью задействовали семь машин. С дорог и улиц города вывезли 69,9 кубометра песка и мусора.

Отметим также, что 26 сентября в городе эвакуировали 23 автомобиля, зафиксировали 24 дорожных аварии, три пожара и два возгорания, по номеру «03» горожане обращались за помощью 655 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В колониях Хабаровского края неправильно обращались с опасными отходами
Представителям ЛДПР предложат занять ключевые позиции в Закдуме Хабаровского края
Африканская чума свиней бросила тень на колбасу, найденную на границе ЕАО
В Хабаровске заработал рентген стоимостью 17,5 миллиона рублей
Сельчанин в ЕАО заказывал видеокамеру со скидкой, а получил зарядное устройство
В Еврейской автономии закроют детский дом
Для пенсионеров в зоосаде под Хабаровском устроят «Серебряную осень»
Хабаровчанин с ножом в пачке из-под сигарет отправился в суд
Иномарка пробила топливный бак мусоровоза в Хабаровске
В Хабаровске ищут регионального оператора для зоны №1
Комсомольчанам рассказали, как подтвердить затопление нежилых помещений
Погода в Хабаровске на 27 сентября 2019 года: до +23, без осадков
Хранителю наркотиков в ЕАО «повезло» найти сверток с зельем
Судоводители в Хабаровском крае получили «корочки» в Москве и без экзаменов
Комсомольчане соберутся 28 сентября на осенний субботник
Хабаровские родители дошколят получат ответы на вопросы во Всероссийский День приема
Со строек Хабаровска «выселили» около 40 иностранцев-нелегалов
Поезд на ходу снес половину машины в Еврейской автономии
Новые месторождения золота в Хабаровском крае обошлись в 3,6 миллиарда рублей
В сельских школах Хабаровского края запустили центры цифрового образования
Бизнесменам в Хабаровском крае расскажут о налогах по телефону «горячей линии»
Кинологи с собаками в Хабаровском крае «отрабатают» допуск к работе
Лес в Хабаровском крае будут продавать через биржу
Бойцы в Хабаровском крае применят опыт сирийской военной кампании
Подтопленцы в ЕАО получили первые выплаты