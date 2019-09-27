В Еврейской автономии закроют детский дом

СЕГОДНЯ 04:12 2019-09-27T04:45:29+03:00

Детям находиться в здании небезопасно, да и педагогов не хватает

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В Еврейской автономии отмечают сокращение количества воспитанников детских домов. Это результат внедрения семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это стало одной из причин закрытия детского дома, расположенного в селе Валдгейм.

- Были и другие причины такого решения. Например, в учреждении не хватало педагогов, как результат - низкие показатели образовательной и воспитательной работы. Находиться детям в здании также небезопасно - пожарная сигнализация сильно изношена, неоднократно фиксировались ложные срабатывания системы, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Сейчас в учреждении находятся 45 детей. Их переведут в другие детские дома региона с учетом пожеланий самих воспитанников. Представители органов опеки примут во внимание как родственные связи, так и сложившиеся дружеские отношения между детьми, близость расположения к местам обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU