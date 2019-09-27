2019-09-27T04:44:28+03:00
Происшествия

Сельчанин в ЕАО заказывал видеокамеру со скидкой, а получил зарядное устройство

Когда мужчина пытался дозвониться до продавца, телефон уже был выключен
Александр ШТААЛЬ
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Сельчанин в ЕАО заказывал видеокамеру со скидкой, а получил зарядное устройствоСельчанин в ЕАО заказывал видеокамеру со скидкой, а получил зарядное устройствоФото: Тимур ХАНОВ
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Житель села Бабстово в ЕАО решил через интернет купить камеру для подводной съемки. Сделал заказ, через некоторое время с ним связалась «сотрудница» фирмы. Неизвестная рассказала, что товар продают со скидкой в 50 процентов, потому что давно лежит. Товар нужно оплатить при получении.

- Заявителя условия сделки устроили, поэтому он подтвердил заказ. Через какое-то время посылка и правда пришла, только в коробке лежала не камера за три тысячи 621 рубль, а зарядное устройство, - рассказали в пресс- службе УМВД России по ЕАО.

Мужчина попытался дозвониться до продавца, чтобы сообщить об ошибке, но телефон уже был выключен. Тогда сельчанину не оставалось ничего другого, как обратиться в полицию. Правоохранители уже устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. К слову, аналогичные случаи мошенничества были зарегистрированы в других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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