2019-09-27T06:15:09+03:00
Здоровье

В Хабаровске заработал рентген стоимостью 17,5 миллиона рублей

Аппарат установили в Хабаровской районной больнице
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске заработал рентген стоимостью 17,5 миллионов рублей ФОТО: Минздрав Хабаровского краяВ Хабаровске заработал рентген стоимостью 17,5 миллионов рублей ФОТО: Минздрав Хабаровского края
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Для Хабаровской районной больницы купили рентген за 17,5 миллиона рублей. Деньги на такую покупку выделили из федеральной казны в рамках национального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

Как отметили в краевом министерстве здравоохранения, новый комплекс начал работать на этой неделе, 25 сентября. Он предназначен для проведения продольной линейной томографии.

Среди преимуществ аппарата выделили соответствие современным требованиям рентгенодиагностики. Ими удобно пользоваться, также комплекс оценили как надежное и безопасное устройство. Кроме того, новый рентген способен фиксировать высокое качество получаемых изображений. Как отметили в ведомстве, диагностическая медицинская помощь жителям Хабаровского района теперь стала доступнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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