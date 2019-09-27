В колониях Хабаровского края неправильно обращались с опасными отходами

СЕГОДНЯ 06:24 2019-09-27T08:33:57+03:00

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В исправительных колониях Хабаровского края выявили нарушения законодательства в области безопасного обращения с опасными ртутьсодержащими отходами. Как выяснилось во время проверки, в учреждениях не озаботились разработкой инструкции, согласно которой нужно было поступать с отработанными лампами.

- Кроме того, ответственные за эту часть работы не определили места хранения отходов, не заключили договоры с организациями, специализирующимися на их утилизации. Также замечено, что отработанные ртутьсодержащие лампы хранились без какой-либо тары, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры.

Нарушения правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп нашли в четырех колониях. Итогом разбирательств стало то, что начальникам учреждений внесли представления об устранении недочетов. На сегодняшний день акты реагирования рассмотрены, требования удовлетворены, нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU