2019-09-27T08:32:43+03:00
Общество

Заявления на выплаты от подтопленцев в Комсомольске-на-Амуре примут 28 и 29 сентября

Жителей 66 квартала просят обратиться в МФЦ в Центральном округе
Ольга КИВА
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Заявления на выплаты от подтопленцев в Комсомольске-на-Амуре примут 28 и 29 сентябряЗаявления на выплаты от подтопленцев в Комсомольске-на-Амуре примут 28 и 29 сентябряФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре заявления от подтопленцев на единовременные выплаты, проживающих в районе 66 квартала, будут принимать в выходные, 28 и 9 сентября. Пожалуйста, обратитесь в МФЦ в Центральном округе, расположенном по адресу проспект Интернациональный, 10/2. Время работы с 9:00 до 19:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что речь в данном случае идет в основном о жильцах многоквартирных домов №№50, 52, 56, 56/3, 57/2, 58, 58/3, 59, 59/2, 60, 60/2, 60/3, 64, 66, расположенных на Аллее Труда. Также приглашают жильцов многоэтажек №№10/2, 10/3, 10/4, 12, 16, расположенных на бульваре Юности. На улице Гагарина подтопленных домов шесть - №№2, 2/2, 6, 8, 20, 14, на улице Интернациональной дом №15/4. Еще три дома - №№48, 50 и 50/2 - находятся на улице Орджоникидзе.

Напомним, заявления от подтопленцев 66 квартала принимают в с 23 по 30 сентября. При себе нужно иметь паспорт, номер и реквизиты счета в Сбербанке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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