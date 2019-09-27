Представителям ЛДПР предложат занять ключевые позиции в Закдуме Хабаровского края

СЕГОДНЯ 05:52 2019-09-27T06:12:22+03:00

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В Законодательной думе Хабаровского края прошло заседание организационного комитета по подготовке первого заседания думы седьмого созыва. Участники встречи сформировали предложения о замещении руководящих должностей в Законодательной думе.

- Обсуждали кандидатов на 18 руководящих должностей. В списке председатель думы, первый заместитель председателя, заместитель председателя, председатели постоянных комитетов, заместители председателей постоянных комитетов, председатель регламентной группы думы. Занимать эти должности могут избранные депутаты – представители разных политических партий, - рассказали в пресс-службе Закдумы края.

Так, по итогам обсуждения на должности председателя думы, его первого заместителя, на должности председателей семи думских комитетов предложат кандидатов от фракции ЛДПР. При этом пост первого заместителя председателя думы сначала хотели предложить представителю фракции КПРФ, а должность заместителя председателя думы - представителю «Единой России». По факту Максим Кукушкин, депутат от КПРФ, от предложения отказался.

Итоговые назначения согласуют 2 октября, когда состоится первое заседание краевого парламента нового созыва.

ИСТОЧНИК KP.RU