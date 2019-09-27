2019-09-27T06:12:22+03:00
Общество

Представителям ЛДПР предложат занять ключевые позиции в Закдуме Хабаровского края

Руководящий состав выберут 2 октября
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Представителям ЛДПР предложат занять ключевые позиции в Закдуме Хабаровского краяПредставителям ЛДПР предложат занять ключевые позиции в Закдуме Хабаровского краяФото: Законодательная дума Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Законодательной думе Хабаровского края прошло заседание организационного комитета по подготовке первого заседания думы седьмого созыва. Участники встречи сформировали предложения о замещении руководящих должностей в Законодательной думе.

- Обсуждали кандидатов на 18 руководящих должностей. В списке председатель думы, первый заместитель председателя, заместитель председателя, председатели постоянных комитетов, заместители председателей постоянных комитетов, председатель регламентной группы думы. Занимать эти должности могут избранные депутаты – представители разных политических партий, - рассказали в пресс-службе Закдумы края.

Так, по итогам обсуждения на должности председателя думы, его первого заместителя, на должности председателей семи думских комитетов предложат кандидатов от фракции ЛДПР. При этом пост первого заместителя председателя думы сначала хотели предложить представителю фракции КПРФ, а должность заместителя председателя думы - представителю «Единой России». По факту Максим Кукушкин, депутат от КПРФ, от предложения отказался.

Итоговые назначения согласуют 2 октября, когда состоится первое заседание краевого парламента нового созыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Африканская чума свиней бросила тень на колбасу, найденную на границе ЕАО
В Хабаровске заработал рентген стоимостью 17,5 миллиона рублей
Сельчанин в ЕАО заказывал видеокамеру со скидкой, а получил зарядное устройство
В Еврейской автономии закроют детский дом
В Хабаровске горячую воду отключили в семи домах, холодную – в одном
Для пенсионеров в зоосаде под Хабаровском устроят «Серебряную осень»
Хабаровчанин с ножом в пачке из-под сигарет отправился в суд
Иномарка пробила топливный бак мусоровоза в Хабаровске
В Хабаровске ищут регионального оператора для зоны №1
Комсомольчанам рассказали, как подтвердить затопление нежилых помещений
Погода в Хабаровске на 27 сентября 2019 года: до +23, без осадков
Хранителю наркотиков в ЕАО «повезло» найти сверток с зельем
Судоводители в Хабаровском крае получили «корочки» в Москве и без экзаменов
Комсомольчане соберутся 28 сентября на осенний субботник
Хабаровские родители дошколят получат ответы на вопросы во Всероссийский День приема
Со строек Хабаровска «выселили» около 40 иностранцев-нелегалов
Поезд на ходу снес половину машины в Еврейской автономии
Новые месторождения золота в Хабаровском крае обошлись в 3,6 миллиарда рублей
В сельских школах Хабаровского края запустили центры цифрового образования
Бизнесменам в Хабаровском крае расскажут о налогах по телефону «горячей линии»
Кинологи с собаками в Хабаровском крае «отрабатают» допуск к работе
Лес в Хабаровском крае будут продавать через биржу
Бойцы в Хабаровском крае применят опыт сирийской военной кампании
Подтопленцы в ЕАО получили первые выплаты