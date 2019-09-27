Получатели загранпаспортов в Хабаровском крае сэкономят 30 процентов госпошлины

СЕГОДНЯ 07:30 2019-09-27T08:31:13+03:00

Скидка будет действовать до 2021 года

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Жители Хабаровского края смогут сэкономить на оформлении загранпаспортов. При оформлении документов предоставляется скидка в 30 процентов, но воспользоваться ею можно, только оплатив услугу на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Как сообщили в управлении по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю, скидки будет действовать до 2021 года. Более подробную информацию о предоставлении данной услуги готовы предоставить в ближайшем подразделении по вопросам миграции.

Напомним, для получения загранпаспорта нужно принести в ведомство паспорт гражданина Российской Федерации, если гражданин достиг 14-летнего возраста, и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).

Отметим также, что злостных неплательщиков и должников, в отношении которых начали исполнительное производство, могут ограничить в праве выезда за границу. Настоятельно рекомендуем проверить свои задолженности на сайте УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

ИСТОЧНИК KP.RU