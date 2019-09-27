В Биробиджане случился переполох из-за пылающего автомобиля

СЕГОДНЯ 07:57 2019-09-27T08:29:21+03:00

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В Биробиджане на улице Советской вчера, 26 сентября, очевидцам пришлось наблюдать огненное «шоу». Пламя охватило легковую машину, потушить его пытался сам автовладелец, поливая автомобиль водой. Когда мужчина понял, что бессилен против стихии, позвонил пожарным.

- Пожарные оперативно локализовали пламя через несколько минут после прибытия. Огонь успел уничтожить салон машины. К счастью, никто из людей не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность оборудования, которое было установлено в машине. Сам автовладелец признался, что в последнее время самопроизвольно срабатывала автосигнализация. Однако мужчина не обратился к специалистам, чтобы устранить неполадки в электросистеме машины.

Жителям области напоминают, что в экстренных ситуациях нужно звонить по номерам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU