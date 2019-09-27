2019-09-27T08:29:21+03:00
Общество

В Биробиджане случился переполох из-за пылающего автомобиля

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Биробиджане случился переполох из-за огненного автомобиляВ Биробиджане случился переполох из-за огненного автомобиляФото: ГУ МЧС России по ЕАО
Изменить размер текста:

В Биробиджане на улице Советской вчера, 26 сентября, очевидцам пришлось наблюдать огненное «шоу». Пламя охватило легковую машину, потушить его пытался сам автовладелец, поливая автомобиль водой. Когда мужчина понял, что бессилен против стихии, позвонил пожарным.

- Пожарные оперативно локализовали пламя через несколько минут после прибытия. Огонь успел уничтожить салон машины. К счастью, никто из людей не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность оборудования, которое было установлено в машине. Сам автовладелец признался, что в последнее время самопроизвольно срабатывала автосигнализация. Однако мужчина не обратился к специалистам, чтобы устранить неполадки в электросистеме машины.

Жителям области напоминают, что в экстренных ситуациях нужно звонить по номерам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еврейская автономия получит почти миллиард рублей на «социалку»
Газете в Хабаровске придется ответить за незаконное объявление
Жители Хабаровского края выйдут на субботник
Ради выпивки житель Хабаровского края разукомплектовал железную дорогу
Пенсионерка в Хабаровске вырвалась из кредитной кабалы, навязанной в клинике
Клиенты «Россельхозбанка» смогут получать и отправлять денежные переводы по номеру мобильного телефона
Получатели загранпаспортов в Хабаровском крае сэкономят 30 процентов госпошлины
Заявления на выплаты от подтопленцев в Комсомольске-на-Амуре примут 28 и 29 сентября
В колониях Хабаровского края неправильно обращались с опасными отходами
Представителям ЛДПР предложат занять ключевые позиции в Закдуме Хабаровского края
Африканская чума свиней бросила тень на колбасу, найденную на границе ЕАО
В Хабаровске заработал рентген стоимостью 17,5 миллиона рублей
Сельчанин в ЕАО заказывал видеокамеру со скидкой, а получил зарядное устройство
В Еврейской автономии закроют детский дом