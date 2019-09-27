Ради выпивки житель Хабаровского края разукомплектовал железную дорогу

СЕГОДНЯ 08:54 2019-09-27T09:47:35+03:00

По предварительной информации, вместе с комплектующими железнодорожного пути мужчина прихватил еще и баки

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В Хабаровском крае неизвестный разукомплектовал железную дорогу. Вместе с элементами пути с объекта также пропали баки. Пострадавшая сторона оценила ущерб в 280 тысяч рублей. В полиции провели проверку по данному факту и выяснили, что краже причастен 42-летний житель поселка Николаевка.

- Сам фигурант признался, что металлические части и 14 баков для перевозки жидкости он сдал в пункт приема металлолома. Вырученные от сделки деньги он потратил на покупку спиртного, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». За этот проступок подозреваемый рискует лишиться свободы на срок до шести лет. Пока идет расследование, фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU