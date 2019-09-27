2019-09-27T09:46:40+03:00
Общество

Жители Хабаровского края выйдут на субботник

Ожидается, что в экологической акции поучаствуют не менее 100 тысяч человек
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Жители Хабаровского края выйдут на субботникЖители Хабаровского края выйдут на субботникФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае 28 сентября пройдет масштабный субботник. Он объединит не менее 100 тысяч человек. Среди участников будут школьники и студенты, чиновники и жители многоквартирных домов. В планах привести в порядок улицы, дворы, парки и близлежащие скверы.

Как отметили в пресс- службе краевого правительства, экологическую акцию проведут в преддверии Дня края, который отмечают 20 октября. К слову, к такому событию уже подготовили праздничную программу, а торжества собираются провести на чистых улицах и площадях, в ухоженных парках.

Напомним, что в этом году уже проходила «генеральная уборка» одновременно с Всероссийским марафоном «Зеленая Весна». В этот раз хабаровске активисты уберут мусор в питомнике имени Лукашева, а участники акции «Чистые берега» очистят прибрежные зоны рек и озер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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