Газете в Хабаровске придется ответить за незаконное объявление
Одну из газет в Хабаровск уличили в нарушении закона «О рекламе». Внимание представителей закона привлекла одна публикация. Во время проверки антимонопольщики обнаружили, что в издании публиковали объявление о подготовке дипломных и курсовых работ, а также других материалов, необходимых для промежуточной и итоговой аттестации. При этом публикация была как в электронном виде, так и в печатном.
- Данную ситуацию расценили не иначе как нарушение. Потому что согласно требованиям закона подобная реклама не допустима. За этот недочет изданию придется ответить, - рассказали в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы России по Хабаровскому краю.
Для начала нарушителям выдали предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства. На сегодняшний день материалы проверки находятся в УФАС, в ведомстве решают вопрос о возбуждении административного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU