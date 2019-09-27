2019-09-27T09:57:16+03:00
Общество

Газете в Хабаровске придется ответить за незаконное объявление

Издание опубликовало рекламу услуг по подготовке дипломных и квалификационных работ
Александр ШТААЛЬ
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Газете в Хабаровске придется ответить за незаконное объявлениеГазете в Хабаровске придется ответить за незаконное объявлениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Одну из газет в Хабаровск уличили в нарушении закона «О рекламе». Внимание представителей закона привлекла одна публикация. Во время проверки антимонопольщики обнаружили, что в издании публиковали объявление о подготовке дипломных и курсовых работ, а также других материалов, необходимых для промежуточной и итоговой аттестации. При этом публикация была как в электронном виде, так и в печатном.

- Данную ситуацию расценили не иначе как нарушение. Потому что согласно требованиям закона подобная реклама не допустима. За этот недочет изданию придется ответить, - рассказали в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы России по Хабаровскому краю.

Для начала нарушителям выдали предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства. На сегодняшний день материалы проверки находятся в УФАС, в ведомстве решают вопрос о возбуждении административного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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