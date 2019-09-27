2019-09-27T10:31:07+03:00
Экономика

Еврейская автономия получит почти миллиард рублей на «социалку»

Деньги направят на заработную плату, соцвыплаты и обязательное медстрахование неработающего населения
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Еврейская автономия получит почти миллиард рублей на «социалку»Еврейская автономия получит почти миллиард рублей на «социалку»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Еврейская автономия получит почти миллиард рублей на социально-значимые расходы. Эти деньги в области собираются направить на заработную плату, социальные выплаты и на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Как отметили в пресс- службе правительстве области, за последние три года в регионе смогли провести ряд мер, направленных на увеличение доходной части и рост налоговых доходов. Во втором случае удалось повысить показатель на 38 процентов, что превышает российские и дальневосточные показатели. ОДнако дисбаланс между расходами и доходами еще сохраняется.

Отметим, что в регионе в ближайшие три-четыре года собираются ввести ряд объектов и реализовать инвестиционные проекты. В планах запустить в 2020 году трансграничный моста через Амур и логистический парк. Есть и проекты в агропромышленной и горнодобывающей сферах деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Газете в Хабаровске придется ответить за незаконное объявление
Жители Хабаровского края выйдут на субботник
Ради выпивки житель Хабаровского края разукомплектовал железную дорогу
Пенсионерка в Хабаровске вырвалась из кредитной кабалы, навязанной в клинике
Клиенты «Россельхозбанка» смогут получать и отправлять денежные переводы по номеру мобильного телефона
В Биробиджане случился переполох из-за пылающего автомобиля
Получатели загранпаспортов в Хабаровском крае сэкономят 30 процентов госпошлины
Заявления на выплаты от подтопленцев в Комсомольске-на-Амуре примут 28 и 29 сентября
В колониях Хабаровского края неправильно обращались с опасными отходами
Представителям ЛДПР предложат занять ключевые позиции в Закдуме Хабаровского края
Африканская чума свиней бросила тень на колбасу, найденную на границе ЕАО
В Хабаровске заработал рентген стоимостью 17,5 миллиона рублей
Сельчанин в ЕАО заказывал видеокамеру со скидкой, а получил зарядное устройство
В Еврейской автономии закроют детский дом