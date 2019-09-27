Еврейская автономия получит почти миллиард рублей на «социалку»

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-27T10:31:07+03:00

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Еврейская автономия получит почти миллиард рублей на социально-значимые расходы. Эти деньги в области собираются направить на заработную плату, социальные выплаты и на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Как отметили в пресс- службе правительстве области, за последние три года в регионе смогли провести ряд мер, направленных на увеличение доходной части и рост налоговых доходов. Во втором случае удалось повысить показатель на 38 процентов, что превышает российские и дальневосточные показатели. ОДнако дисбаланс между расходами и доходами еще сохраняется.

Отметим, что в регионе в ближайшие три-четыре года собираются ввести ряд объектов и реализовать инвестиционные проекты. В планах запустить в 2020 году трансграничный моста через Амур и логистический парк. Есть и проекты в агропромышленной и горнодобывающей сферах деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU