2019-09-27T11:36:43+03:00
Общество

Подтопленцы в Комсомольске получили первые выплаты

На счета 472 граждан перечислили по 10 тысяч рублей
Ольга КИВА
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Подтопленцы в Комсомольске получили первые выплатыПодтопленцы в Комсомольске получили первые выплатыФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре подтопленцы получили первые выплаты. Так, по 10 тысяч рублей получили 472 горожанина. Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации.

Между тем, пострадавшим из 66 квартала напоминают о необходимости подать заявление на выплату. Сделать это нужно в ближайшие дни. В этом районе в зоне подтопления оказались порядка 30 многоэтажек. Напомним, что заявления будут принимать также 28 и 29 сентября в МФЦ Центрального округа, расположенного по адресу проспект Интернациональный, 10/2. При себе нужно иметь паспорт номер и реквизиты счета в Сбербанке. Время работы в выходные с 9:00 до 19:00. Последний день приема заявлений - 30 сентября.

К пострадавшим обращаются с просьбой не откладывать подачу заявления на финансовую поддержку. Чем оперативнее вы обратитесь, тем быстрее вам перечислят единовременную выплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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